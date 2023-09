Veja como foi o sorteio do Mundial de Clubes-2023

A Fifa realizou na manhã desta terça-feira (5/9) o sorteio do Mundial de clubes, que será realizado a Arábia Saudita, entre os dias 12 e 22 de dezembro. A competição, que deve ser a última com o formato atual, terá como sede dois estádios, ambos em Jedá: Rei Abdullah, com capacidade para 62 mil torcedores e Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, casa do Al Ittihad, com capacidade para 32 mil pessoas. Os duelos serão:

Primeira fase

12/2 – (jogo 2) Al Ittihad x Auckland City

Quartas de final

(Jogo 2) Ah Ahly x Vencedor de Aukland City/Al Ittihad

(Jogo 3) León x Urawa Reds

Semifinal

(Jogo 4) Campeão da Libertadores x Al Ittihad, Aukland City ou Al Ahly

(Jogo 5) Manchester City x vencedor de Urawa Reds/León

Terceiro lugar

Perdedores da semifinal

Final

Vencedores da semifinal

Mundial de Clubes: Formato e campeões

O formato segue mesmo dos últimos anos, com o o campeão do paíse-sede jogadado a primeira rodada contraz o campeão da Oceania e alcançando as quartas. O campeão da Libertadores e o campeão europeu entram na semifinal. Desde 2012, quando o Corinthians venceu o Chelsea, todos os campeões do Mundial foram clubes europeus.

Os clássificados e seus títulos

Urawa Red Diamonds (Japão), campeão da Champions League da Ásia

Al Ahly (Egito), campeão da Champions League da África

Manchester City (Inglaterra), campeão da Champions League da Europa

León (México), campeão da Concachampions da Concacaf

Auckland City (Nova Zelândia), campeão da Champions League da Oceania

Al-Ittihad, campeão da Liga Saudita. Entra na vaga do país-sede

Resta ser conhecido o comapeão da Libertadores. Será um desses: Fluminense, Internacional, Palmeiras e Boca Juniors.

