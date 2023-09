Com 48 jogadores, Bolívia se apresenta para pegar Brasil e Argentina

A Bolívia iniciou nesta segunda-feira (4/9) a sua preparação para o duelo com o Brasil. A seleção está concentrada em Santa Cruz de La Sierra, no nível do mar, mas ainda não está completa. Afinal, pelo menos dois jogadores, Jaume Cuellar do Barcelona B, da Espanha e Roberto Fernández, do Baltika, da Rússia, só devem se apresentar na manhã desta quarta-feira. A seleção é treinada pelo argentino Gustavo Costas, que assumiu no fim de 2022 e que surpreendeu pela enorme lista de convocados: 48 jogadores. Dessa forma, cresce a possibilidade de o técnico apostar em duas formações diferentes para os duelos contra os brasileiros e, depois, contra a Argentiina, dia 12, em La Paz.

Bolívia tem três que atuam no Brasil

Na lista, há três jogadores que atuam no futebol brasileiro; Miguelito e Enzo Monteiro (ambos do Santos) e Fernando Nava (Athletico-PR). Contudo, as estrelas da companhia são os veteranos Carlos Lampe, goleiro do Bolívar, eliminado pelo Internacional nas quartas de final da Libertadores, e Marcelo Moreno, atacante ex-Cruzeiro, mas que hoje defende o Independiente del Valle. Moreno, inclusive, foi o artilheiro das últimas eliminatórias.

Goleiros

Carlos Lampe (Bolívar)

Braulio Uraezaña (Blooming)

Guillermo Viscarra (The Strongest)

Bruno Poveda (Jorge Wilstermann)

Mauricio Adorno (Palmaflor)

Defensores

Adrián Jusino (The Strongest)

Luis Haquín (Deportivo Cali)

Diego Medina (Always Ready)

Marcelo Suárez (Always Ready)

Héctor Cuéllar (Always Ready)

José Sagredo (Bolívar)

Roberto Carlos Fernández (Baltika)

Carlos Roca (The Strongest)

Jairo Quinteros (Bolívar)

Diego Bejarano (Bolívar)

Pablo Vaca (Always Ready)

Eduardo Álvarez (Royal Pari)

Efraín Morales (Atlanta United)

Saúl Ceveriche (Blooming)

Jhon Jairo Velasco (Guabirá)

Denilson Durán (Blooming)

Yomar Rocha (Bolívar)

César Romero (Blooming).

Meio-campistas

Luciano Ursino (The Strongest)

Gabriel Villamil (Bolívar)

Jaime Arrascaita (The Strongest)

Boris Céspedes (Servette/SUI)

Fernando Saucedo (Bolívar)

Moisés Villarroel (Águilas Doradas)

Carlos Sejas (Aurora)

Ervin Vaca (Bolívar)

Marco Salazar (Always Ready)

Andrés Moreno (Royal Pari)

Carlos Abastoflor (Guabirá)

Kevin Salvatierra (Royal Pari)

Atacantes

Marcelo Moreno (Independiente del Valle/EQU)

Miguelito (Santos)

José Martínes (Always Ready)

Víctor Abrego (Universitario de Vinto)

José Alípaz (Universitario de Vinto)

Carmelo Algarañaz (Bolívar)

Jaumé Cuéllar (Barcelona B/ESP)

Miguel Villarroel (Bolívar)

Fabricio Quaglio (The Strongest)

Javier Uzeda (Bolívar)

Fernando Nava (Athletico-PR)

José Miguel Briceño (Oriente Petrolero)

Enzo Monteiro (Santos)

Bolívia mal em 2002

A Bolívia busca volta a uma Copa, o que não acontece desde 1994. Mas para a edição 2026 do torneio, a esperança é grande. Afinal, das dez seleções, seis irão se classificar de forma direta e a sétima colocada disputará uma repescagem. Mas é bom citar que nas eliminatórias para 2022, a Bolívia ficou apenas em nono lugar. Enfim, terá de conseguir campanha bem superior para ter a vaga.

