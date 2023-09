Palmeiras vive jejum de gols desde a lesão de Dudu

A lesão de Dudu, que tirou o atacante do restante desta temporada, mexeu não só nos bastidores ou escalação tática de Abel Ferreira, mas também no desempenho do ataque do Palmeiras. Afinal, desde que o jogador se machucou, o Alviverde sequer balançou a rede nas duas partidas que disputou.

O primeiro jogo foi contra o Deportivo Pereira, da Colômbia. Neste embate, o técnico Abel Ferreira optou por uma escalação com três zagueiros. Contudo, o Verdão não saiu do empate sem gols contra a equipe colombiana. O resultado não interferiu na classificação do Palmeiras, já que havia vencido a partida de ida por 4 a 0.

Na segunda partida sem Dudu, contra o Corinthians, Abel voltou à formação original e optou por Mayke improvisado como ponta pela direita. Assim, Artur atuou mais centralizado e caindo pela esquerda. Rony completou o trio de ataque. Apesar das 16 finalizações e um controle ainda maior sobre o rival, com 56% de posse de bola, o Palmeiras não saiu do 0 a 0.

Agora, Abel pretende usar o tempo sem jogos na Data-Fifa para fazer algumas alterações táticas. Contudo, o principal objetivo será achar um substituto para Dudu. Algo que não será fácil, já que o camisa 7 atuou em 42 partidas na temporada, todas como titular, marcando três gols e distribuindo sete assistências.

O Palmeiras volta a campo no dia 15 de agosto, contra o Goiás, no Allianz Parque, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro.

