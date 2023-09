Marcos Paulo tem grave e está fora da temporada

O São Paulo não terá mais o atacante Marcos Paulo nesta temporada. O jogador teve detectada uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em treino na última sexta-feira (01), que foi confirmada nesta segunda-feira (05), após exames de imagem. Ele vai passar por cirurgia no local e deve demorar ao menos sete meses para retornar aos gramados.

Com contrato até o fim do ano, Marcos Paulo é emprestado pelo Atlético de Madrid e dificilmente teria o vínculo renovado. Contudo, a lesão pode esticar sua permanência no Morumbi, já que pode usar as dependências do clube para tratar a lesão.

Para o atacante ficar no Morumbi, o Tricolor teria que desembolsar R$16,1 milhões para ter o jogador em definitivo. Este foi o preço estipulado no acordo entre as equipes. Contudo, o São Paulo dificilmente desembolsaria tal quantia por um jogador que não conseguiu vingar em oito meses no clube.

Por fim, o atacante não conseguiu se acertar com nenhum treinador que passou no São Paulo. Durante a era Rogério Ceni, o jogador viveu um momento turbulento e foi o centro de um episódio que começou a minar a permanência do treinador no Tricolor. Marcos Paulo virou alvo de polêmicas, após publicar uma mensagem nas redes sociais ironizando o ex-goleiro.

Com a chegada de Dorival Júnior, Marcos Paulo entendia que podia renascer dentro do Tricolor. Com o novo treinador, ele teve um início promissor, sendo utilizado como titular e marcando gols importantes. Entretanto, o atacante voltou a perder espaço nos últimos meses e fez atuações abaixo do esperado quando teve a chance.

Marcos Paulo sai, dois jogadores voltam

Em contrapartida, o São Paulo pode ter o retorno de dois jogadores importantes nos próximos jogos. Isso porque o lateral-esquerdo Caio Paulista e o atacante David treinaram normalmente e podem voltar em breve ao Tricolor. A expectativa é que os dois estejam à disposição para a primeira final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, no dia 17 de setembro.

Caio se mostrou recuperado de um estiramento na região posterior da coxa direita e trabalhou sem limitações. Por outro lado, David melhorou de um edema ósseo no joelho direito e um problema de ligamento no tornozelo direito.

