Ministério do Esporte pode cair no colo do Centrão

O Ministério do Esporte vive a primeira grande crise desde sua reativação, no começo deste ano, em janeiro, com a posse do presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT). Sendo assim, a pasta ficou na mira de um dos partidos do Centrão. Seria uma forma de o Planalto garantir mais apoio no Congresso Nacional. Os novos aliados, então, exigem do líder do Executivo cargos no alto escalão do governo federal.

Neste cenário de uma reforma ministerial para acomodar mais partidos no governo, o Esporte cairia no colo do Progressistas (PP), sigla, também, do presidente da Câmara, Arthur Lira. Atualmente, a ex-atleta Ana Moser comanda a pasta.

Segundo o site “G1”, o nome mais forte para assumir o ministério no lugar de Ana Moser é o deputado federal André Fufuca (PP-MA). Ele herdaria uma pasta turbinada pela arrecadação do dinheiro das apostas esportivas. A Câmara dos Deputados, aliás, deve votar a atividade na próxima semana. A pasta, neste sentido, ficará responsável por regular o setor.

Publicamente, Lula descarta a troca e respalda Moser, a quem entregou a tarefa de trazer a Copa do Mundo feminina, de 2027, para o Brasil. Porém, nos bastidores do Palácio do Planalto, a informação é que o Ministério do Esporte ficará mesmo nas mãos do PP. A reforma pode ser anunciada nas próximas horas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.