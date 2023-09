Paquetá é convocado para depor na CPI da Manipulação do Futebol

O meia Lucas Paquetá, do West Ham, foi convocado para depor na próxima quarta-feira (6), na CPI da Manipulação do Futebol. Recentemente, a Sports Radar, órgão que fiscaliza movimentos suspeitos em apostas esportivas, denunciou o atleta ex-Flamengo.

A Comissão Parlamentar de Inquérito aprovou a convocação, na segunda-feira (4), após o jogador não responder a contatos dos congressistas. Paquetá teve seu nome no relatório dos jogos entre West Ham e Aston Villa, pela Premier League, e Villareal e Bétis, pela La Liga.

O jogador agora terá que se apresentar. Afinal, caso isso não ocorra, ele pode se tornar alvo de condução coercitiva – quando terá que prestar depoimento sob força policial.

O relator da CPI, Felipe Carreras (PSB/PE), informou que há a possibilidade de o jogador depor por videoconferência, considerando que o atleta mora na Inglaterra.

A investigação em torno dos atletas ocorreu após a Sports Radar identificar movimentações suspeitas a partir de pessoas próximas a Paquetá e Luiz Henrique. Nas apostas, ambos levariam cartões amarelos, algo que aconteceu no segundo tempo dos jogos.

A situação, aliás, atrapalhou Paquetá na Seleção Brasileira, nas primeiras partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Ele saiu da lista de Fernando Diniz para os primeiros jogos da competição.

Embora esteja no meio de uma grande polêmica, Paquetá segue atuando com a camisa do West Ham. O clube, aliás, informou que vai afastá-lo somente se existir alguma decisão judicial.

Paquetá tinha negociação para atuar pelo Manchester City. O negócio, no entanto, parou com a divulgação das investigações.

