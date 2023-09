Santos tem o pior ataque do Brasileirão, atuando como visitante

A campanha ruim do Santos no Campeonato Brasileiro se passa muito pelo desempenho da equipe atuando longe da Vila Belmiro. O Alvinegro Praiano tem 14,81% de aproveitamento fora de casa. Muito se passa pelo fraco desempenho ofensivo do Peixe nestas partidas.

Afinal, o Santos só balançou as redes três vezes no torneio fora da Vila Belmiro, contra Cruzeiro, Vasco e São Paulo. Com apenas três gols marcados, a equipe é o pior ataque do Brasileirão como visitante. Na sequência vem o Bahia, com quatro gols. Além disso, o Peixe vem de seis derrotas consecutivas fora de casa e sem balançar as redes.

Aliás, a última vez que o Peixe marcou como visitante do Brasileiro foi com Marcos Leonardo, de pênalti, na goleada sofrida para o São Paulo por 4 a 1 no Morumbi. Por outro lado, o último triunfo fora de casa, foi diante o Vasco por 1 a 0, em São Januário, pela 6ª rodada, no dia 14 de maio. O atacante Deivid, que hoje está defendendo o Chelsea, marcou o gol santista na ocasião. Ao todo, são dez partidas, com apenas um triunfo, um empate e oito derrotas.

Se somarmos toda a temporada, são 23 jogos fora de casa somando apenas quatro vitórias, quatro empates e 15 derrotas. Um aproveitamento de 23%. Além do Brasileirão, foram outros 12 confrontos. Afinal, no Paulistão foram dois empates e quatro derrotas nos seis jogos da primeira fase. Pela fase de grupos da Sul-Americana, uma vitória e duas derrotas. Já na Copa do Brasil, onde teve o melhor aproveitamento, foram duas vitórias e um empate.

