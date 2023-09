Veja os objetivos do Corinthians nesta pausa para Data-Fifa

O Corinthians entra nesta Data-Fifa com um objetivo: preparar a equipe para as decisões na temporada. O Timão segue vivo na Copa Sul-Americana e está na semifinal, torneio pelo qual encara o Fortaleza. Além disso, o Alvinegro ainda convive com o perigo do rebaixamento do Campeonato Brasileiro e terá sequências duras na competição.

O elenco corintiano se reapresentará apenas na tarde desta quarta-feira (06), após receber dois dias de folga. Neste período sem jogos, o técnico Vanderlei Luxemburgo prioriza a recuperação física dos seus jogadores, além de querer esvaziar o departamento médico.

“Vou deixá-los um pouco com as famílias, deixa as crianças perturbarem eles. Se tivéssemos todos os jogadores disponíveis, seria bem melhor. Mas vamos recuperar a parte física de todos eles”, disse Luxemburgo, após o clássico contra o Palmeiras.

O único lamento do treinador fica por conta dos desfalques pelas convocações. O volante Moscardo está com a Seleção Brasileira Olímpica, no Marrocos. Por outro lado, o meio-campista Rojas defende a seleção paraguaia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

No período sem jogos, Luxemburgo esboçará a equipe também sem Maycon, que recebeu cartão vermelho no clássico e será ausência na partida contra o Fortaleza. Um provável reforço no período será Fagner, que perdeu os últimos cinco jogos por uma lesão muscular na panturrilha.

Por fim, o principal objetivo será a recuperação de Renato Augusto. O craque do time foi ausência no Dérbi por conta de um leve edema muscular. Por conta disso, a comissão técnica optou por preserva-lo para não perder o jogador novamente por uma lesão muscular.