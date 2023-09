Biancardi deixa Neymar e retorna ao Brasil

A influenciadora digital Bruna Biancardi está de volta ao Brasil. Após passar as primeiras semanas com Neymar na Arábia Saudita, a namorada do craque brasileiro está de volta para passar algumas semanas com a família.

Inicialmente, Bruna compartilhou em suas redes sociais seu retorno ao Brasil. Na justificativa, ela explicou que voltou ao país para matar a saudade dos familiares e animais.

“Bom dia! Reconhecem esse lugar aqui que estou? Aproveitei que todo mundo ia vir pro Brasil para vir junto, ficar uns dias aqui com a minha família, com os meus dogs. Ver a família, os amigos, todo mundo. […] Estou com uma saudade de comer arroz e feijão […]. Feliz de estar aqui”, postou.

Biancardi está grávida de Mavie, primeira filha do casal. Aliás, Neymar já tem um filho, o pequeno Davi Lucca, de 12 anos. O garoto atualmente mora em Barcelona, com a mãe.

Neymar se apresenta à Seleção

Bruna Biancardi voltou ao Brasil e Neymar também. O jogador, no entanto, vai servir a Seleção Brasileira e já se apresentou na noite dessa segunda-feira (4). O camisa 10 chegou ao país com seu jatinho particular e chegou direto da Arábia Saudita, onde joga pelo Al-Hilal.

À disposição do técnico Fernando Diniz, que ele já elogiou anteriormente, Neymar volta à Seleção Brasileira pela primeira vez após a Copa do Mundo de 2022. Na altura, ele ponderou a possibilidade de não voltar a vestir a Amarelinha. O atacante teve dores em uma das coxas recentemente, mas acabou chamado mesmo assim para o confronto diante dos peruanos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.