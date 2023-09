Lucas não crava futuro longe do São Paulo e deixa futuro em aberto

O atacante Lucas Moura está há apenas um mês no São Paulo, mas o suficiente para já deixar um gostinho de saudade no torcedor. Com contrato apenas até dezembro, o futuro do jogador ainda é uma grande incógnita. O camisa 7 não descarta ficar no Tricolor Paulista por mais um período, mas também não tem uma resposta em definitivo sobre seu futuro.

Em evento de um patrocinador, realizado nesta segunda-feira (04), na Avenida Paulista, em São Paulo, o atacante disse que só vai abordar o assunto sobre seu futuro, no final do ano. Além disso, afirmou que uma classificação do Tricolor para a Libertadores, não vai influenciar na sua decisão.

“Gostaria muito de dar essa resposta, mesmo se fosse para dizer que eu não vou ficar, mas eu não tenho. Se for para ficar no São Paulo, mesmo não estando classificado para a Libertadores, não atrapalharia em nada, ficaria com o maior prazer”, disse Lucas, que prosseguiu.

“Claro que a Libertadores, poxa, é talvez a maior competição para o jogador brasileiro, e eu nunca disputei. Mas, ainda assim para mim, defender a camisa do São Paulo é o prazer imenso, independentemente de competição. O que vale é vestir essa camisa, disputar campeonatos e buscar títulos”, completou o atacante.

Lucas quer apenas aproveitar o momento no São Paulo

São sete partidas e quatro gols, com direito à participação decisiva no duelo contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil. Aliás, a decisão do torneio contra o Flamengo é o grande foco de Lucas no momento. Caso fique no Tricolor, ou não, o atacante quer este título ainda nesta temporada.

“É difícil responder essa pergunta, minha cabeça agora… Existem três meses, né? É dar o meu melhor, aproveitar, desfrutar ao máximo desse retorno, desse clube que eu amo muito, e em janeiro a gente vai ver o que vai acontecer, a gente vai ver o que vai aparecer, não tem como falar o que vai ser, onde eu vou jogar, eu só quero desfrutar deste momento, da melhor maneira, e lá na frente eu vou tomar essa decisão’, concluiu o jogador.

