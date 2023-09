Artur vive seca de gols no Palmeiras após início avassalador

Após um início avassalador , o atacante Artur começou a cair de rendimento no Palmeiras. O jogador retornou ao Verdão para sua segunda passagem balançando a rede em diversas partidas e empolgando a torcida. Agora, porém, convive com sua maior seca de gols com a camisa alviverde.

Afinal, o atacante não balança as redes há nove partidas. O último tento anotado por ele aconteceu na goleada do Verdão sobre o América-MG por 4 a 1, no dia 30 de julho. Ou seja, há mais de um mês. Desde então, ele acumula uma única participação a gol, em assistência contra o Fluminense.

Já são sete partidas consecutivas sem marcar. Assim, ele viu o sistema ofensivo do Palmeiras cair de rendimento. Aliás, contra o Deportivo Pereira, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, o camisa 14 começou o jogo no banco de reservas. Curiosamente, ou não, o Verdão venceu a partida por 4 a 0.

Assim, Artur tenta evitar chegar na maior seca da sua carreira. Entre 18 de junho e 29 de agosto de 2022, quando ainda atuava pelo RB Bragantino, o jogador ficou 12 jogos sem balançar as redes.

O momento do jogador é muito diferente de quando chegou ao Alviverde. Nas primeiras 15 partidas com a camisa palmeirense, o atacante marcou nove gols e distribuiu uma assistência. Contudo, seus números começaram a cair após o início avassalador.

Artur terá a oportunidade de encerrar sua seca de gols daqui há dez dias. O Palmeiras encara o Goiás, no dia 15 de setembro, no Allianz Parque, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro.

