Renato Maurício Prado alerta para 'sinais de desequilíbrio'; no Botafogo

O Botafogo chegou ao momento de questionamentos dentro da temporada 2023. Líder absoluto do Campeonato Brasileiro, a equipe tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, algo que liga o alerta. Para o jornalista Renato Maurício Prado, aliás, a situação começa a ficar preocupante na reta final da temporada.

Inicialmente, em sua participação no programa “Uol Esporte”, RMP falou sobre a reação de Bruno Lage após a derrota para o Flamengo, no último fim de semana.

“O Botafogo que até a rodada passada, era considerado o virtual campeão Brasileiro, começou a dar claros sinais de desequilíbrio. Não pela derrota para o Flamengo, mas pela reação do técnico Bruno Lage depois do jogo. O trabalho do Bruno Lage já dá para ser questionado. Se olhar o aproveitamento do Botafogo com Luís Castro e com o Caçapa, há uma queda acentuada. Mas um treinador, que como ele mesmo se gabou, que foi campeão pelo Benfica, que disputou Premier League, e tem um ataque daquele por uma derrota por um gol de diferença? O Botafogo começou a dar mole e tem que ver como vai ficar isso. Os adversários também precisam querer”, disse o comunicador.

A última vitória do Botafogo foi contra o Bahia, por 3 a 0, no dia 27 de agosto. Desde então, foram dois jogos e duas derrotas: primeiro para o Defensa Y Justicia por 2 a 1, na Argentina, pela Copa Sul-Americana. Depois para o Flamengo, por 2 a 1, no Engenho de Dentro, pelo Campeonato Brasileiro.

Bruno Lage, aliás, colocou o cargo à disposição, após a derrota para o Flamengo, no Nilton Santos. Foi necessário uma reunião para contornar a situação.

