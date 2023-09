Antony será investigado pela Comissão de Ética da CBF

A Comissão de Ética da CBF decidiu que vai analisar o caso do atacante Antony, acusado de agressão por sua ex-namorada. O código da entidade diz que o jogador pode ser enquadrado e punido, caso confirmado as acusações. A informação é do portal ”Uol”.

Por conta do episódio, o atleta do Manchester United foi desconvocado nos últimos dias por Fernando Diniz, para defender a Seleção Brasileira. Gabriel Jesus entrou em seu lugar.

Alvo da Justiça de São Paulo por supostas agressões contra a ex-namorada, Antony viu provas circularem nas redes sociais nesta segunda-feira. O portal “Uol” postou imagens de conversas do jogador com Gabriela Cavallin. Nas postagens, Antony faz ameaças severas. Além disso, vazaram, também, imagens da mulher com machucados na cabeça e nos dedos. Aliás, na lesão nos dedos, os ossos da DJ ficaram expostos. Algumas das agressões, segundo ela, foram por ciúmes. No entanto, na época, eles estavam separados.

Assim, o Código de Ética da CBF pode analisar a situação do jogador, já que vale para todas as pessoas associadas pela entidade. Inclusive para os jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira. A confederação preza para que os jogadores possam agir ”com responsabilidade social e respeito à dignidade humana, assim como promover a proteção o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional”.

Antony pode ser punido pela CBF

Assim, a entidade pode punir o jogador com advertência e multa, ou até mesmo com uma suspensão. Ou até mesmo o banimento do futebol. Ainda não há uma ação contra Antony, mas pode-se iniciar uma investigação, caso a CBF entenda que o jogador descumpriu o código de ética.

O advogado Carlos Ambiel, especialista em Direito Esportivo, entende que a acusação de agressão pode, sim, se enquadrar tecnicamente no código. Isso porque o dispositivo é genérico e engloba, praticamente, qualquer coisa que é errada. Assim, só depende da análise da CBF para iniciar uma investigação.

Além de denunciar Antony na Justiça, Gabriela Cavallin, na última sexta-feira (01), apresentou nova denúncia, desta vez, na Inglaterra. Vale destacar que o início da crise foi em junho de 2021, quando Antony jogava no Ajax, da Holanda, mas passou uns dias no Brasil e conheceu Gabriela. Em relacionamento com o jogador, a DJ ficou grávida em 2022. No entanto, perdeu o bebê com 16 semanas de gravidez.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.