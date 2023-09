Dudu passa por cirurgia no joelho direito: ‘Primeira etapa concluída’

O atacante Dudu passou por uma cirurgia na manhã desta terça-feira (05), após romper os ligamentos e lesionar o menisco na partida contra o Vasco, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A grave lesão vai tirar o jogador do restante da temporada. O Palmeiras não coloca um prazo para o retorno, mas contusões deste tipo costumam levar de 7 a 9 meses de recuperação.

Nas redes sociais, o jogador celebrou o sucesso da cirurgia e espera contar com o apoio do torcedor para uma recuperação rápida.

“Pessoal, primeira etapa concluída e tudo deu certo. Muitíssimo obrigado por cada mensagem de carinho. O apoio de vocês está sendo e será fundamental na minha evolução. Estamos todos juntos nessa. Foco na recuperação e bora pra cima!”, escreveu Dudu, em suas redes sociais.

Um dos líderes do elenco alviverde, Dudu tem 42 jogos e pouco mais de 3.300 minutos em campo. Além disso, são três gols e sete assistências do atacante no ano. Apesar das pouca bolas na rede, o jogador costuma ser referência dentro de campo.

Aliás, desde a lesão de Dudu, o Palmeiras fez dois jogos e, coincidentemente, não marcou gols. Afinal, o Verdão empatou com Deportivo Pereira, pela Conmebol Libertadores, e com o Corinthians, no fim de semana, pelo Brasileirão.

