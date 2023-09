Governo do Rio vai lançar novo edital de concessão do Maracanã

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) autorizou o Governo do Rio de Janeiro a lançar um novo edital de concessão do Maracanã. Aliás, a retomada do processo licitatório se dará quase um ano depois de sua paralisação – não anda desde o dia 22 de outubro. A Secretaria de Estado da Casa Civil ainda precisa fazer ajustes no documento. A tendência é que a dupla Fla-Flu, que teve nove renovações seguidas, e o Vasco, com a 777 Partners, entrem na disputa.

No entanto, desta vez, o TCE exigiu que o próprio Estado seja o responsável por aferir a qualidade dos serviços prestados pela parte vencedora. Ou seja, ter, assim, a definição de indicadores que possibilitem analisar a administração do estádio. Aliás, em caso de falta desses parâmetros, a ideia é criar uma fórmula para o cálculo do desempenho geral da concessionária.

A expectativa é que Flamengo e Fluminense, como sócios, estejam de novo na concorrência para conduzir o Maracanã por meio da licitação. A dupla já gerencia o local de forma temporária desde abril de 2019. Por outro lado, o consórcio do Vasco e da 777 Partners, que detém 70% da SAF do clube, se candidatou em 2022 – sem êxito. Mas tende a aparecer novamente.

MARACANÃ SOFRE COM GRAMADO

Em meio à indefinição sobre sua concessão, o Maracanã convive há anos com as condições ruins do gramado. Tanto é que o estádio encontra-se fechado no momento para manutenção e reforma do campo. Além disso, vai receber a final da Libertadores, no dia 4 de novembro. O Fluminense, um dos atuais administradores, pode chegar à decisão. Para isso, basta vencer o Internacional nas semifinais. O local deve reabrir apenas no dia 17 de agosto, no jogo entre Flamengo e São Paulo, pela decisão da Copa do Brasil.

INTERESSE DO VASCO

O Vasco deve se mostrar com um dos postulantes a gerenciar o Templo do Futebol pelo atual momento do clube. Afinal, com as dez contratações na última janela e a reação no Campeonato Brasileiro, há o desejo/expectativa da diretoria de mandar jogos de grande apelo por lá, conforme ocorreu no duelo contra o Atlético-MG (vitória cruz-maltina por 1 a 0). A interdição de São Januário, ainda em vigor e sem permitir a presença de público, também é outro fator que reforça a intenção do Gigante da Colina em participar do consórcio.

