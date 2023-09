Napoli recusa oferta do Al-Hilal por Osimhen:'Só dá para comprar um pé'

O mercado de transferências da Arábia Saudita ainda promete movimentar o futebol mundial. De acordo com informações do jornal francês ‘L’Equipe’, o Al-Hilal ofereceu 200 milhões de euros ao Napoli pela contratação do atacante Victor Osimhen, um dos destaques da grande campanha do clube italiano na temporada 2022/23, que encerrou um jejum de 33 anos sem título do Calcio.

No entanto, o que chamou atenção foi a resposta do presidente do Napoli para a proposta do time que já contratou o brasileiro Neymar nesta janela de transferências. Segundo informações do jornal francês, o dirigente italiano Aurelio de Laurentiis disse que com esse dinheiro “só dá para comprar um pé” do nigeriano.

“Com esse dinheiro só dá para comprar um pé. Para o próximo ano, ofereçam 500 milhões de euros e provavelmente iremos considerar a oferta, mas repito: talvez”, escreveu o presidente do Napoli em carta enviada ao Al-Hilal.

Além de ser um dos destaques da temporada história do Napoli em 2022/23, Osimhen já marcou três gols na atual edição do Campeonato Italiano. Assim, o clube que defende o título está na sexta posição, com duas vitórias e uma derrota nas três primeiras rodadas.

Próximo compromisso do Napoli

Os atuais campeões voltam a campo no Calcio somente após a Data Fifa. No próximo dia 16 de setembro, um sábado, os napolitanos visitam o Genoa às 15h45, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Italiano. Em caso de vitória, o time comandado pelo técnico Rudi Garcia pode entrar no G4 da competição.

