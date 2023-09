Criticado, Jair lamenta expulsão e reafirma: ‘Desejo fazer história no clube’

O volante Jair publicou uma mensagem em suas redes sociais, em relação ao momento de oscilação que vive no Vasco. O camisa 8 vem recebendo muitas críticas por sua atuação no empate em 1 a 1 com o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, foi expulso já nos acréscimos, deixando a equipe com um a menos em confronto direto para sair da Z4. Além disso, também desperdiçou chance clara de gol, após passe do estreante Payet, que poderia ter dado a vitória aos cariocas.









“Fiquei e estou realmente chateado com a expulsão do último jogo, que foi algo atípico na minha carreira, pois sempre trabalhei com respeito dentro e fora de campo. Quero deixar claro que nunca vai faltar profissionalismo e dedicação com a instituição @vascodagama. Meu único desejo é vencer e fazer história no clube”, disse o jogador, que complementou em seguida.

“Quando escolhi vir pro Vasco, sabia dos desafios e da força da camisa, da pressão que seria lutar esta temporada para recolocar o clube onde ele merece estar: brigando por títulos entre os maiores do país. Nossa realidade é complicada e a única coisa que eu quero é contribuir com muito trabalho pro Vasco permanecer na primeira divisão. Obrigado a todos que seguem nos apoiando, o Vasco precisa de vocês”, concluiu.

JAIR PERDE ESPAÇO COM DÍAZ

A publicação de Jair, primeira expulsão do Gigante da Colina na Série A, é uma reação às críticas que vem sofrendo de torcedores nas redes sociais. O volante também vive fase de declínio e falta de confiança no Cruz-Maltino. Em boa parte da temporada, se firmou como titular absoluto, ainda na época de Maurício Barbieri. No entanto, após a vinda de Ramón Díaz, perdeu espaço para Zé Gabriel, que retomou o bom futebol, e Praxedes, novo reforço da última janela. Diante do Bahia, o técnico argentino até preferiu mudar Medel da zaga para o meio, preterindo o camisa 8.

