Com Grêmio de folga, Luan fica no CT para ganhar ritmo de jogo

Apesar de o elenco estar aproveitando os quatro dias de folga no Grêmio, Luan decidiu fazer o caminho contrário e treina no CT Luiz Carvalho. Afinal, o meia, que fez história pelo clube em 2017, com o título da Libertadores, vive fase de retomada na carreira e quer ganhar ritmo. Ele vai seguir os trabalhos específicos, acompanhado de profissionais, e melhorar a forma física, além de se aproximar da intensidade ideal para as partidas.

O camisa 7, aliás, ficou bastante tempo longe dos gramados enquanto defendia o Corinthians – não atuava desde novembro de 2022. A partir do meio do ano, quando aceitou o desafio de retornar ao Tricolor gaúcho, ganhou a confiança do técnico Renato Portaluppi, com quem se sagrou o Rei da América. Desde então, vem recebendo oportunidades: contra o Cuiabá, entrou aos 26 do segundo tempo, com vitória por 2 a 0 a favor. Foi seu terceiro jogo e somatório de 32 minutos em campo.

“Luan chegou há pouco tempo, todo mundo sabe da qualidade dele. É um jogador que ficou muito tempo parado, por isso, tenho lançado ele aos poucos. Ele tem recuperado bem a parte física com os jogos, mas a parte técnica precisa de rodagem, de ritmo de jogo. Tem entrado bem, mas muita calma nessa hora”, disse o treinador, pregando cautela em relação ao atleta.

