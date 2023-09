Decidido! Clássico entre Vasco e Fluminense será no Nilton Santos

O clássico entre Vasco e Fluminense, no sábado do dia 16 de setembro, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro, será no Estádio Nilton Santos. Mandante, o Cruz-Maltino divulgou uma nota oficial confirmando o novo local da partida. A escolha ocorre pela interdição de São Januário, que continua sem poder receber público, e pelo fechamento do Maracanã, em processo de reforma do gramado.

Aliás, o comunicado também esclarece que o modelo de venda de ingressos vai seguir a mesma linha do confronto do primeiro turno. Ou seja, 90% da carga total dos bilhetes será disponibilizada ao clube mandante – no caso, o Gigante da Colina. Já os outros 10% restantes ficam a cargo do Tricolor das Laranjeiras. A comercialização, no entanto, ainda não teve início.

Por sinal, a mudança de sede do clássico para uma praça fora do estado do Rio não estava mais em cogitação. Isso porque existe um prazo, estipulado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que requer uma possível alteração com algumas semanas de antecedência em relação à data da partida. Sendo assim, a possibilidade tornou-se inviável. O Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, era uma das opções.

MULTIDÃO EM SÃO JANUÁRIO PARA VASCO X BAHIA

Como forma de tentar convencer o Ministério Público a liberar São Januário, uma multidão de vascaínos acompanhou o empate com o Bahia ao redor do estádio. Mais de cinco mil pessoas estiveram presentes e assistiram a partida por um telão. O intuito dos fãs, além de voltar a sentir a energia da torcida em sua casa original, era sensibilizar a Justiça, evidenciando o ambiente pacífico e seguro para reabrir a Colina. Porém, até o momento, a ideia não surtiu efeito.

