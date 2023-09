Flamengo x São Paulo: mais de 46 mil ingressos vendidos

No dia seguinte ao início da venda dos ingressos para a final entre Flamengo e São Paulo no Maracanã, rubro-negros compraram mais de 46 mil entradas. O confronto será no dia 17 de setembro, às 16h, pelo jogo de ida da decisão. Restam ainda bilhetes para dois setores do estádio carioca.

Com a carga máxima de venda de 56.400 ingressos, restam ainda bilhetes para os setores Oeste e Maracanã Mais. No entanto, para o segundo setor, o valor é o mais caro do Maracanã: R$ 4500,00. Assim, a expectativa da diretoria do Flamengo é que todos os bilhetes sejam vendidos até o fim desta terça-feira.

Dificuldades na compra dos ingressos

Assim que o Flamengo abriu a comercialização dos ingressos, torcedores reclamaram de problemas no sistema. Aliás, uma das dificuldades era o fato de não poder pagar com cartão de crédito, afinal, a recomendação do site era para efetuar o pagamento por Pix. Além disso, a quantidade de acessos na plataforma fez com que a mesma apresentasse instabilidade.

Ingressos para a torcida do São Paulo

O Flamengo disponibilizou 3.500 lugares no Maracanã para a torcida do São Paulo, que ficará localizada no Setor Sul. Aliás, o valor para os visitantes é de R$ 700 (inteira). Ainda não foram divulgadas informações sobre a quantidades de ingressos vendidos para os paulistas.

