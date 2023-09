Flamengo tem renovação apalavrada com Bruno Henrique

Por incrível que pareça, as grandes atuações de Bruno Henrique nos últimos jogos do Flamengo vem preocupando os rubro-negros, afinal, o camisa 27 só tem contrato até o fim do ano e já pode assinar pré-contrato com outro clube. No entanto, para a alegria dos torcedores, a diretoria do clube carioca já tem uma renovação contratual “apalavrada” com o atacante para o fim do ano.

Segundo o jornalista Diogo Dantas, de “O Globo”, os dirigentes do Flamengo comunicaram aos representantes do jogador que o clube pretende estender o contrato por, pelo menos, mais uma temporada. Assim, as partes já trocam conversas sobre valores e prazos para a ampliação contratual.

Para muitos torcedores do Flamengo o retorno de Bruno Henrique aos jogos foi o melhor reforço do time na temporada. O atacante se tornou opção fundamental na equipe de Jorge Sampaoli. Aliás, na vitória por 2 a 1 contra o Botafogo, o camisa 27 participou dos dois gols. No segundo, driblou a marcação alvinegra e acertou um chute colocado no gol de Lucas Perri.

Números de Bruno Henrique na temporada

Após ficar afastado dos jogos por dez meses, Bruno Henrique já disputou 23 partidas neste ano. Dessas, em 11 começou no time titular. Assim, o atacante marcou seis gols e deu uma assistência.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.