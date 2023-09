Perri celebra chance na Seleção e agradece carinho dos botafoguenses

Em temporada fantástica com a camisa do Botafogo, Lucas Perri foi presenteado pela convocação de Fernando Diniz para a Seleção Brasileira. O goleiro alvinegro foi o escolhido para substituir Bento, do Athletico, cortado por lesão. Para o alvinegro, vestir a Amarelinha é o sonho de criança de todo jogador. Além disso, Perri fez uma breve análise sobre a sua carreira

“Seleção Brasileira é o sonho de todo jogador. É o sonho de criança de todo jogador. Muito grato a Deus por estar realizando esse sonho. Se me falassem um ano e seis meses atrás, quando eu estava chegando no Náutico, que em um ano e meio eu estaria vestindo a camisa da Seleção, eu não acreditaria. Estou muito feliz mesmo, aproveitando muito esse momento, agora é trabalhar e conseguir trazer essas vitórias para o Brasil”, disse Lucas Perri à CBF TV.

Em razão de seu momento pelo seu clube, Perri se tornou um dos principais nomes do time do Botafogo. Dessa forma, o goleiro é alvo de elogios dos torcedores alvinegros, que o chamam de melhor goleiro do Brasil. Assim, ele aproveitou para agradeceu aos botafoguenses pelo carinho, mas abrangeu também torcedores de outros times.

“Quero agradecer o carinho do torcedor do Botafogo e de todos que gostam e acompanham o meu trabalho. Podem esperar de mim que eu trabalhe muito e que, se Deus quiser, a gente consiga trazer os resultados para o Brasil”, afirmou.

Expectativa pela estreia

A Seleção Brasileira estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo na sexta-feira, às 21h45, contra a Bolívia. A partida será no Estádio Mangueirão, em Belém, que contará com grande público. Assim, Perri falou sobre a expectativa para o confronto.

“A gente tem que trabalhar muito, assim, assimilar a ideia do professor Fernando Diniz o mais rápido possível e fazer um jogo competitivo, um grande jogo para buscar a vitória sempre”, explicou Perri.

