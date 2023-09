Gustavo Gómez admite proposta do Al-Ittihad e explica recusa

Uma das grandes referências e capitão da equipe, o zagueiro Gustavo Gómez revelou que recebeu uma proposta do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. O jogador admitiu a oferta durante uma entrevista coletiva na seleção do Paraguai. O clube que conta com Benzema e Romarinho tentou levar o defensor para jogar no Oriente Médio.

”Sinceramente, vou te dizer que sim, existiu (proposta). Estou lidando da melhor maneira, logicamente que não vou ser hipócrita de dizer que a proposta não era boa, mas tenho contrato com o Palmeiras. Tenho que respeitar o clube que me deu tudo e tenho que seguir dessa maneira”, falou Gustavo Gómez.

O Palmeiras não pretende negociar um de seus principais jogadores e capitão da equipe e recusou a oferta do Al Ittihad. Aliás, no início do ano, renovou o contrato de Gustavo Gómez até o fim de 2026. Aliás, o empresário do jogador também confirmou o interesse do clube árabe e conversas entre os dirigentes dos dois clubes.

Na época em que assinou a sua renovação com o Palmeiras, há oito meses, Gustavo Gómez foi bem claro: seu presente e futuro é no Palmeiras.

“Meu pensamento é esse: meu futuro está aqui, minha família é muito feliz aqui. Assim, agradeço à diretoria, à comissão técnica, todo mundo que me ajudou para ficar mais tempo aqui e tentar ganhar mais títulos”, garantiu Gómez.

