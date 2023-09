Cano analisa trabalho de Diniz e exalta Marcão: 'Excepcional'

Germán Cano acredita que Fernando Diniz está preparado para ser treinador da Seleção Brasileira. O atacante, afinal, concedeu uma entrevista na noite da última segunda-feira (4) e fez uma análise do trabalho do técnico.

“Diniz é um cara que faz parte do processo do Cano no Fluminense. Ele tira todo mundo da zona de conforto. O que aconteceu, aconteceu e tem que continuar em frente. Se eu fizer o gol, eu preciso continuar trabalhando. Foi um caminho que acreditei e persisti no dia a dia. É um treinador que a cada dia acredito mais no trabalho. Ele faz parte do meu processo no Fluminense”, declarou Cano ao programa “Boleiragem”, do SporTV.





Diniz na Seleção

O atacante, aliás, acredita que os jogadores do Brasil vão aprender muito com Fernando Diniz. A Seleção Brasileira, inclusive, enfrentará Bolívia e Peru nos dias 8 e 12 de setembro, respectivamente. Os confrontos são válidos pelas Eliminatórias.

“Na Seleção, acho que vai dar tudo certo, como está dando no Fluminense. Ele sempre fala do trabalho. Desejei sucesso para ele depois do jogo com o Fortaleza. Da minha parte, vamos fazer muita força para que essa passagem pela Seleção ainda seja maior do que já é. O processo vai ser muito bom. Os jogadores da Seleção vão aprender muito com ele e acho que vão ficar muito felizes”, afirmou Cano.

Retorno de Marcão

Enquanto Fernando Diniz estiver comandando os jogadores do Brasil nas Eliminatórias, Marcão dirigirá os atletas tricolores na Data-Fifa e reassumirá um papel importante no clube. Cano, assim, rasgou elogios ao interino e ex-jogador do Fluminense.

“Marcão é um cara sensacional, tem bom manejo de grupo, todos gostam dele, eu gosto dele. É um cara com quem se pode falar de tudo. Ele é um cara excepcional. Marcão é um cara que faz parte do meu processo e da equipe. Se encaixa muito bem. Nos treinamentos, também focamos muito no seu trabalho. Foi um jogador com muita experiência”, completou Cano.

O Fluminense, enfim, entra em campo no sábado (16), diante do Vasco, às 16h, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. A equipe tricolor, assim, busca uma vitória no clássico para se manter nas primeiras posições do campeonato.

