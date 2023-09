Torcedores do Sevilla criticam chegada de Sergio Ramos: ‘Falta de respeito’

A volta de Sergio Ramos ao Sevilla após 18 anos não foi bem aceita por todos os torcedores rojiblancos. Os ultras do Biris Norte, espécie de torcida organizada, publicaram um comunicado no qual repudiam a chegada do defensor de 37 anos.

“Acreditamos que a mera proposição da contratação já implicava uma falta de respeito aos valores que nos engrandeceram, pelos símbolos e lendas que defenderam nosso escudo e pelos milhares de torcedores do Sevilha que sofreram o desprezo desse jogador no passado”, dizia parte da nota.

Para os membros do movimento, a volta de Ramos, revelado pelo Sevilla, “beneficia interesses de dirigentes”.

“Acreditamos que esta contratação beneficia os interesses dos dirigentes que não entendem nem entendem o que torna o Sevilla grande e que só zelam pelos seus interesses pessoais e/ou financeiros. Não somos como eles e estaremos sempre ao lado do Sevilla. Mas não daqueles que o mancham com as suas decisões”, continuaram.

O Sevilla anunciou a contratação de Sergio Ramos na última segunda-feira, mesmo após o fim da janela de transferências. Como estava sem contrato, ele pôde assinar com a equipe da Andaluzia. O contrato do defensor é válido até o fim da temporada, em junho de 2024, com possibilidade de extensão por mais um ano.

