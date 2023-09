CBF analisa lance polêmico do jogo entre Fluminense e Fortaleza

A Comissão de Arbitragem da CBF não enxergou penalidade de Pedro Augusto em John Árias no jogo entre Fluminense e Fortaleza. A entidade, afinal, fez uma análise da atuação do VAR nesta terça-feira (5).

“Com a mudança de direção ambos se tocam e caem ao solo. Acertadamente o árbitro interpreta a jogada como normal. O VAR, utilizando os ângulos e velocidades disponíveis, checa o lance e concorda com a decisão do árbitro”, analisou a Comissão de Arbitragem.





Pênalti em Árias?

Fluminense e Fortaleza empatavam em Volta Redonda. Aos 41 minutos do segundo tempo. John Árias se chocou com Pedro Augusto dentro da área. Os jogadores tricolores pediram pênalti na jogada. O árbitro, no entanto, não enxergou uma infração.

Embora tenha acontecido este lance polêmico, Diogo Barbosa marcou um gol nos acréscimos do segundo tempo. O Fluminense, portanto, conquistou uma vitória diante do Fortaleza por 1 a 0 em Volta Redonda. Apesar do resultado positivo, muitos torcedores reclamaram do pênalti não marcado no fim do jogo.

Descansa, Fluminense!

O clube agora terá um período sem jogos pela frente para se preparar para os próximos compromissos da temporada. Enquanto Fernando Diniz comanda os jogadores do Brasil nos confrontos das Eliminatórias, Marcão ficará responsável por dirigir os treinos da equipe tricolor ao longo da Data-Fifa.

O Fluminense, enfim, só entra em campo no sábado (16), diante do Vasco, às 16h, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. A equipe busca uma vitória no clássico para se manter nas primeiras colocações do campeonato. O time, afinal, está na quinta posição da competição, com 38 pontos conquistados.

