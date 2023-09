Atlético descansa em Data-Fifa, mas a meta é a Libertadores 2024

O Atlético volta de folga na quarta-feira (6), após três dias parados. A comissão técnica aproveitou a Data-Fifa para dar descanso aos atletas. O objetivo no retorno, no entanto, é buscar a classificação para a Copa Libertadores.

Inicialmente, o Galo tem 18,7% de chances de se classificar para a próxima edição da Copa Libertadores. O cálculo é da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O objetivo do clube mineiro, portanto, é alcançar os 60 pontos que historicamente deixa o clube entre os seis melhores.

Aliás, analisando ainda a matemática do Campeonato Brasileiro, as chances de queda do Galo para a Série B são praticamente nulas. De acordo com as contas da UFMG, o risco é de 1,3%.

Vale ressaltar, aliás, que os resultados do fim de semana deixaram a tabela praticamente inalterada. Isso porque somente o América trocou de posição com o Coritiba. O Atlético, por exemplo, permaneceu na nona colocação, com 31 pontos. Todavia, o Galo foi favorecido pela derrota do Cuiabá para o Grêmio, aumentando, portanto, um ponto, além de encostar um pouco mais no Fortaleza que foi superado pelo Fluminense.

O Galo volta a campo contra o Botafogo, no sábado, às 21h (de Brasília), no dia 16 de setembro. Na sequência, terá o Cuiabá, no dia 23 de setembro, também às 21h. Os dois duelos serão na Arena MRV.

