David Luiz pode deixar o Flamengo antes do fim do contrato

A história de David Luiz no Flamengo pode estar perto do fim, afinal, segundo informação do “O Globo”, o clube estuda a possibilidade de um acordo com o zagueiro para rescindir o contrato, válido até o fim de 2024. Aliás, um possível acordo amistoso entre as partes pode ser bem visto pelo jogador experiente, já que o mesmo está no radar do futebol turco.

Atualmente, David Luiz é o terceiro zagueiro na fila de titularidade de Sampaoli, que conta com Fabrício Bruno e Léo Pereira na frente. Aliás, a falta de minutagem do jogador em campo também não agrada David. Afinal, ele tem apenas quatro minutos jogados em um mês. A última vez que ele esteve em campo foi na eliminação para o Olimpia na Libertadores, no Paraguai.

No entanto, além disso, um fator determinante para o Flamengo cogitar a saída de David Luiz é o seu alto salário zagueiro, um dos maiores do elenco.

Futebol turco

Um dos poucos mercados do exterior ainda aberto, o futebol turco vê com bons olhos a contratação de David Luiz. O nome do clube que está atrás do zagueiro ainda não é de conhecimento público. Mas vale ressaltar que a janela de transferências fechará no dia 15 de setembro. Assim, caso o jogador saia do Flamengo, terá que ser antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, no dia 17.

