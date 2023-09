Mbappé quer deixar o PSG em 2024, mas clube tenta renovação

A novela Kylian Mbappé ainda parece longe de um final. Apesar de continuar no PSG após o fim da janela de transferências, o camisa 7 segue com a intenção de deixar o Parque dos Príncipes ao término da temporada 2023/24, em junho do próximo ano.

A informação é do jornal “L’Équipe”. Segundo o portal, o Paris Saint-Germain, porém, segue com a intenção de renovar com o astro. O clube acredita que uma boa performance na temporada, especialmente na Champions League, pode mudar a intenção de Mbappé.

Caso as partes não cheguem a um acordo, o atacante deixará o clube da Cidade Luz de graça. No ano passado, o jogador assinou um contrato de duas temporadas, até junho de 2024, com possibilidade de renovação automática por mais um ano. Para estender o vínculo, contudo, Mbappé tinha que exercer a opção até julho, o que não aconteceu. O camisa 7 já enviou uma carta dizendo que não pretende renovar.

Para que o Paris Saint-Germain consiga fazer com que Mbappé mude de ideia e aceite renovar, as partes terão de negociar um novo acordo. O Real Madrid segue como grande interessado no camisa 7 francês, que já afirmou ter vontade de jogar pelo clube merengue.

Durante a pré-temporada, Mbappé foi afastado do elenco principal enquanto sua situação não se resolvia. O PSG admitia deixá-lo sem jogar, mas o atleta foi reintegrado, especialmente após a saída de Neymar, com quem não tinha boa relação, segundo a imprensa internacional.

De volta e à disposição do técnico Luis Enrique, Mbappé disputou três partidas pelo PSG na temporada 2023/24. Ao todo, o jogador marcou cinco gols. Ele é o artilheiro do Campeonato Francês.

