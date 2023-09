Seleção conta com 20 jogadores em Belém; restam três atletas

O técnico Fernando Diniz conta com quase todos os jogadores convocados em Belém. Afinal, entre a noite de segunda-feira e a madrugada de terça (5), 16 jogadores se apresentaram à Seleção Brasileira. Assim, contando com André, Nino, Raphael Veiga e Lucas Perri, que chegaram no início da semana, com o treinador, são 20 os jogadores que já estão concentrados para os jogos contra a Bolívia e o Peru.

Para completar a lista dos convocados, restam as chegadas de Raphinha, Marquinhos e Gabriel Jesus, que devem desembarcar em solo paraense nas próximas horas.

Em jatinho particular, Neymar chega a Belém para jogo da Seleção

Aliás, um dos jogadores mais festejados pelos brasileiros na portal do hotel em que a Seleção ficará concentrada foi Richarlison. O atacante ficou cerca de 20 minutos atendendo pedidos de fotos e autógrafos. Aliás, o mesmo falou com quase todas as pessoas presentes no local.

Treino da Seleção nesta terça-feira

A Seleção fará o seu primeiro treinamento em Belém nesta terça-feira, às 17h30. A atividade será no Estádio Mangueirão, palco da partida contra a Bolívia, na sexta-feira. Após esse confronto, o time Fernando Diniz visitará o Peru, em Lima, na terça-feira que vem.

