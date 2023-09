CBF define os árbitros dos jogos da final da Copa do Brasil

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu os árbitros que apitarão os jogos da final da Copa do Brasil, que serão disputados entre Flamengo e São Paulo. Na primeira partida, no Maracanã, o responsável pelo apito será Anderson Daronco. No segundo confronto, Bráulio da Silva Machado será o árbitro.

O jogo de ida, que terá o mando de campo do Flamengo, no Maracanã, no Rio de Janeiro, será no dia 17 de setembro. Posteriormente, o jogo de volta, no Morumbi, em São Paulo, será no dia 24. Aliás, diferentemente das outras edições, essa final da Copa do Brasil terá os jogos no domingo, ambos às 16h.

Vale destacar que a CBF ainda não anunciou os membros que formarão a equipe de arbitragem de ambos os jogos.

Flamengo x São Paulo: mais de 46 mil ingressos vendidos

Jogos antes da decisão

Antes do jogo de ida da final da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo entram em campo pelo Brasileirão. Assim, o Rubro-Negro enfrenta o Athletico em Cariacica, no Espirito Santo. Em contrapartida, o Tricolor paulista visita o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre. Ambas as partidas serão na quarta-feira (13), às 21h30.

