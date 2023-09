Messi ganha chuteira com referência ao título da Copa do Mundo

O meia-atacante Lionel Messi, do Inter Miami e da Argentina, ganhou uma nova chuteira da Adidas, sua fornecedora de material esportivo. Chamada de “Las Estrellas”, o calçado é predominantemente branco com detalhes em azul claro, preto e dourado.

A chuteira é clara alusão ao título da Argentina na Copa do Mundo 2022. A Albiceleste voltou a vencer o torneio depois de 36 anos, e Messi foi o grande nome da competição.

Alguns detalhes chamam a atenção no calçado. No calcanhar, além de três estrelas (referência o tricampeonato mundial) em cada um dos pés, há ainda o símbolo da patrocinadora alemã e também o logo da marca de Messi.

Outros detalhes são o número 10 (camisa que ele usa) no pé direito e um desenho de bode no pé esquerdo. No inglês, a tradução livre da palavra “bode” é “goat”, que também representa a sigla para a frase “greatest of all times”, que em português significa “maior de todos os tempos”.

Messi está concentrado com a seleção argentina para a disputa das duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A Albiceleste encara o Equador, na quinta-feira, em Buenos Aires, e visita a Bolívia, na próxima terça-feira, em La Paz.

