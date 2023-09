Defesa do Santos mostra fragilidade no Brasileirão

Diego Aguirre não vem conseguindo construir uma defesa sólida neste Brasileirão. O Santos, afinal, sofreu gol nos últimos 12 jogos que disputou no campeonato. O treinador, assim, terá que corrigir os erros defensivos do time nesta reta final de competição.

O Peixe atualmente está na zona de rebaixamento do Brasileirão e não vive um bom momento na temporada. O retrospecto defensivo, inclusive, é uma prova desta má fase do clube. O técnico, no entanto, agora terá um longo período sem jogos para treinar os jogadores alvinegros.





Momento do Santos

O time, afinal, levou 28 gols nos últimos 12 jogos (média de 2,3 tentos sofridos por partida). O clube, inclusive, está há quase três meses nesta situação. A última vez que os jogadores alvinegros não foram vazados no Brasileirão aconteceu no dia 10 de junho, no empate entre Coritiba e Santos, no Couto Pereira.

Além da fragilidade defensiva, os jogadores alvinegros também não vêm conseguindo ser efetivos dentro de campo. O Peixe, afinal, é o pior ataque do Brasileirão atuando como visitante. Diego Aguirre, assim, aproveitará os dias sem jogos para tentar mudar este cenário do clube.

O Peixe entra em campo somente na quinta-feira (14), diante do Cruzeiro, às 19h, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. A equipe alvinegra, assim, busca uma vitória dentro de casa para tentar sair da zona de rebaixamento. O clube, afinal, está no 17° lugar com 21 pontos conquistados.

