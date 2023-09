Campeonatos nacionais na Bolivía são anulados por suspeita de manipulação de resultados

O Campeonato Boliviano e a Copa da Bolívia 2o23 foram anulados pelo Conselho da Divisão Profissional do país. Nesta terça-feira, os dirigentes anunciaram a decisão, que acontece com base em suspeitas de manipulações de resultados.

“O Conselho Superior da Divisão Profissional, com 14 votos a favor, uma abstenção e dois votos contra, decidiu anular os torneios com gestão em 2023, portanto os campeonatos ficam anulados”, disse Fernando Costa, presidente da Federação Boliviana de Futebol (FBF).

Nos últimos dias, casos de corrupção e manipulação vieram à tona. Marcos Rodriguez, presidente do clube Vaca Díez, pediu licença do cargo por suposto envolvimento. Jenny Montaño, presidente do Independiente Petrolero, disse que quatro atletas do clube estavam envolvidos em suborno.

“Se encontraram sérios indícios de que houve vício. Isso tem a condição de levar para consulta na Conmebol. Foram expostas todas as consequências, se debateu em todas as instâncias, se levou ao conhecimentos dos tribunais esportivos e do Ministério Público da Bolívia”, disse Fernando Costa na segunda-feira.

Os clubes do país pediram destituição dos membros da Comissão de Arbitragem do Campeonato Boliviano. Alejandro Mancilla, Wilson Estrada e Juan Carlos Cardozo são acusados de serem cúmplices em jogos.

A FBF levará à Conmebol a ideia de realizar um novo torneio paralelo que serviria na definição de rebaixados e promovidos, além da distribuição de vagas para competições internacionais. Faltando cerca de dez rodadas para o fim do Boliviano, o The Strongest é líder com 49 pontos, seis a mais que o vice Nacional Potosí.

