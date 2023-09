Raphael Claus apita clássico entre Vasco e Fluminense pelo Brasileirão

Em meio à polêmica do clássico de sábado, a Confederação Brasileiro de Futebol (CBF) escolheu Raphael Claus para apitar mais um duelo entre rivais cariocas. Trata-se do confronto entre Vasco e Fluminense, marcado para o próximo dia 16, às 16h30 (de Brasília), no Nilton Santos, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal ‘Arena Cruz-Maltina’.

No Nilton Santos, o desempenho do árbitro paulista foi alvo de críticas por parte dos torcedores do Botafogo, sobretudo pelo lance que gerou o gol de Bruno Henrique, na virada do Flamengo. Antes do contra-ataque, Wesley e Tchê Tchê disputaram a bola, mas o meio-campista alvinegro caiu ao perder o domínio. Claus, então, optou por dar sequência à partida.

Na manhã desta terça-feira (5), a entidade divulgou o áudio do diálogo do árbitro com a cabine do VAR. O paulista ressaltou que ‘não houve empurrão’ do lateral do Flamengo no momento da disputa e disse que Tchê Tchê se jogou. Vale lembrar que o árbitro já possui em seu currículo outras polêmicas em clássicos cariocas, que também causaram a reclamação dos torcedores nas redes sociais.

CLÁSSICO NO NILTÃO

O Vasco confirmou, também na manhã desta terça-feira (5), que o clássico contra o Fluminense, será no Nilton Santos, estádio do Botafogo. No momento, o clube carioca não pode utilizar São Januário, que segue interditado para a presença da torcida desde o dia 22 de junho por decisão da Justiça. Com o imbróglio, o Gigante da Colina tenta reverter a situação para contar com seu estádio na reta final do Campeonato Brasileiro.

Além disso, o Cruz-Maltino informou que o clássico terá a mesma configuração do primeiro turno. 90% dos ingressos serão destinados para o clube mandante (Vasco), enquanto os outros 10% serão para os torcedores do Fluminense (visitante).

