Fluminense busca recuperar dois titulares na Data-Fifa

O Fluminense busca recuperar dois titulares neste período sem jogos da Data-Fifa. Marcelo e Paulo Henrique Ganso, afinal, estão lesionados e não estiveram em campo no jogo do último domingo (3), pelo Brasileirão. A informação é do “ge”.

O Fluminense terá quase duas semanas sem jogos pela frente. O clube, assim, tentará recuperar os dois titulares para os próximos compromissos decisivos da temporada. O time, afinal, está na semifinal da Libertadores e briga pelas primeiras colocações do Brasileirão.

Lesões de Ganso e Marcelo

Ganso sofreu uma pancada no joelho esquerdo na partida diante do Olímpia, no Paraguai. O meia vem realizando tratamento no clube e se prepara para ficar disponível na próxima semana. O camisa 10, afinal, é responsável pela construção das jogadas ofensivas da equipe tricolor.

Marcelo, no entanto, se lesionou no dia 19 de agosto, no Maracanã. O lateral, assim, vem sendo desfalque nos últimos jogos do Fluminense. O camisa 12 chegou às Laranjeiras em fevereiro como uma das principais contratações do clube nos últimos anos.

Ganso e Marcelo são titulares absolutos do Fluminense e vêm sendo importantes nesta temporada. A expectativa é que ambos estejam recuperados para os dois jogos da semifinal da Libertadores, que acontecem nos dias 27 de setembro e 4 de outubro.

Planejamento do Fluminense

Enquanto Fernando Diniz comanda a Seleção Brasileira nos dois jogos das Eliminatórias, Marcão dirigirá os treinos dos jogadores tricolores. O profissional, afinal, faz parte da comissão permanente do time, tem experiência como treinador e é um ídolo da história do clube.

O Fluminense entra em campo somente no sábado (16), diante do Vasco, às 16h, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. A equipe tricolor busca uma vitória para permanecer nas primeiras colocações do campeonato.

