Dorival prioriza treino técnico para as finais da Copa do Brasil

O São Paulo já iniciou os preparativos para a partida contra o Internacional, no próximo dia 13, pelo Campeonato Brasileiro, e contra o Flamengo, pelo jogo de ida (dia 17), na final da Copa do Brasil. Dorival Júnior mandou toda a companhia trabalhar, nesta terça-feira (5), no centro de treinamento da Barra Funda. O treinador dirigiu trabalhos técnicos e táticos.

Apesar de o próximo confronto ser pelo Brasileiro, Dorival está de olho nas partidas seguintes pela Copa do Brasil. O primeiro jogo, dia 17, está marcado para o Maracanã. Já o segundo e decisivo será disputado no dia 24, no Morumbi, casa do São Paulo.

Dorival Júnior priorizou, neste primeiro momento, o trabalho de posse de bola. Ele dividiu os jogadores em dois times (11 contra 11) e exigiu empenho dos seus comandados. Os treinos táticos, porém, ainda terão mais atenção nos próximos dias, no período sem jogos da Data-Fifa.

Dorival torce por volta de Ferraresi

O Dorival Júnior ainda poderá até ganhar um reforço para as finais da Copa do Brasil. No entanto, o treinador prefere ter cautela com relação à volta do zagueiro Ferraresi. Isso porque o venezuelano passou por uma cirurgia no dia 5 de fevereiro para corrigir uma grave lesão no joelho direito. Ele, porém, poderá logo voltar aos gramados.

Nos últimos dias o zagueiro participou de atividades leves e sem impacto com os seus companheiros. A situação, no entanto, poderá mudar nos próximos dias

“Ferraresi está em um novo processo. A partir da semana que vem ou na outra fica próximo do grupo e está fazendo trabalhos que adianta este processo. Mas temos que respeitar o prazo”, disse Dorival Júnior.

