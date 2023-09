Apesar de folga do Vasco, Payet e Rossi treinam parte física no CT Moacyr Barbosa

Após o empate com o Bahia, na Arena Fonte Nova, o Vasco terá pela frente duas semanas sem entrar em campo em virtude do período de Data Fifa, com os jogos da Seleção Brasileira. Com isso, o foco é recuperar os jogadores já pensando no clássico contra o Fluminense, marcado para o dia 16, às 16h (de Brasília), no Nilton Santos.

Dois dos principais reforços do Cruz-Maltino na última janela de transferência estiveram no CT Moacyr Barbosa, nesta terça-feira (5), para realizar trabalho físico. Dimitri Payet e Rossi reforçaram suas condições, enquanto o restante do elenco se reapresentará somente na quinta-feira (7).

O francês fez sua estreia, em Salvador, ao entrar na etapa final e mostrar que tem condições de contribuir para a reação da equipe na tabela. Enquanto esteve em campo, o meia trabalhou bem a bola, apesar da falta de ritmo, e deixou Jair em condições de finalizar. O volante, porém, desperdiçou a chance e logo depois foi expulso.

O atacante, por sua vez, chegou a entrar no confronto com o Atlético-MG, no Maracanã. No entanto, ainda precisa reforçar a questão física para a sequência da temporada.

Com 17 pontos, o Vasco luta para deixar a zona de rebaixamento e para isso terá que iniciar uma arrancada na reta final da competição. No momento, a diferença para o Bahia, primeira equipe fora do Z4, é de cinco pontos.

