Fabrício Bruno recusa proposta do Flamengo para renovação de contrato

O Flamengo iniciou conversas com o estafe de Fabrício Bruno para renovar o contrato do jogador, válido até dezembro de 2025. No entanto, a diretoria do clube carioca encontra dificuldades para chegar a um acordo. Nesta terça-feira (5), o defensor recusou a primeira proposta. A informação é do site “Globo Esporte”.

Na oferta do Flamengo, Fabrício Bruno teria mais dois anos de contrato, ou seja, o vínculo passaria a vencer em dezembro de 2027. Além disso, os dirigentes rubro-negro propuseram um aumento salarial para o defensor, afinal, Fabrício tem um dos menos vencimentos em comparação com os outros jogadores do time titular.

No entanto, apesar da valorização, o zagueiro acredita que não está de acordo com o que acredita ser o correto. Mas, apesar da primeira negativa, a cúpula rubro-negra vê a situação com normalidade, já que resta um longo período para o fim do contrato atual.

David Luiz pode deixar o Flamengo antes do fim do contrato

A ideia do Flamengo em propor um contrato mais longevo com Fabrício Bruno é para se prevenir do assédio de clubes do exterior. O zagueiro vem se destacando na temporada e, neste momento, é titular absoluto ao lado de Léo Pereira. Dessa forma, recebeu sondagens, recentemente, de clubes de fora do país.

Números de Fabrício Bruno em 2023

Fabrício Bruno já disputou 46 jogos e marcou três gols nesta temporada. O defensor é constantemente elogiado pelos torcedores do Flamengo por conta de sua boa jogada área, tanto na defensa quanto no ataque, e em sua velocidade em campo, tornando-se uma grande dificuldade para os atacantes adversários.

