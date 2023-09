Fernando Diniz dirige primeiro treino pela Seleção com grupo quase completo

Fernando Diniz dirigiu nesta terça-feira (5) seu primeiro treino pela Seleção Brasileira. Com quase todo o grupo à disposição, a exceção ficou por conta de Gabriel Jesus, recém-convocado para a vaga de Antony, o técnico comandou uma atividade com bola no gramado do Mangueirão, em Belém, palco da partida de sexta-feira diante da Bolívia pela primeira rodada das Eliminatórias.

Foram disponibilizados de janela para a imprensa apenas 30 minutos, com aquecimento e atividade em campo reduzido. O zagueiro Marquinhos e o atacante Raphinha, que perderam voo em Lisboa na segunda-feira, se apresentaram na parte da tarde já no estádio. As informações são do portal “ge”.

Mesmo com o gramado do Mangueirão apresentando bom estado, a comissão técnica decidiu por deixá-lo molhado em razão do forte calor. Os goleiros Alisson, Ederson e Lucas Perri foram os primeiros a começar a atividade direcionada para a saída de jogo com os pés.