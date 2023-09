Vasco define data das eleições e número de sócios aptos a votar

As eleições presidenciais do Vasco da Gama já têm data para acontecer. O pleito irá correr no dia 11 de novembro, de acordo com definição que aconteceu nesta terça-feira (5). O clube também confirmou o número de sócios aptos a voto, após análise do Conselho Deliberativo: serão, ao todo, 6.209 associados que podem participar do pleito.

Anteriormente, o Vasco tinha divulgado um número de 5.839 sócios em condições. Mas a Junta de Recursos avaliou alguns casos específicos e chegou ao número ligeiramente superior. Ainda assim, o número ainda é inferior ao do pleito passado, quando 7.981 tinham direito de votar.

O número acabou ficando maior devido à movimentação de sócios que ainda não tinham colocado suas mensalidades em dia, mas agilizaram as questões dentro da última semana. Em 11 de novembro, as eleições ocorrerão entre as 10h e as 22h. Até o momento, seis nomes surgem como pré-candidatos: Júlio Brant, Eurico Brandão, Pedro Strozemberg, Marcelo Borges, Leonardo Rodrigues e Eduardo Cassiano.

