Van Gaal diz que título mundial de Messi "estava premeditado"

Louis Van Gaal, ex-técnico da seleção holandesa, nunca foi muito de fugir de polêmicas. Desta vez, o alvo dele foi ninguém menos que Lionel Messi. Eliminado pelo craque argentino na Copa do Mundo do ano passado, ele afirmou que o título mundial dos sul-americanos, em dezembro, já era uma coisa ‘premeditada’.

A provocação foi feita durante a premiação do Campeonato Holandês, na última segunda-feira (4). Foi uma das poucas aparições públicas do treinador após aquela derrota, pois o treinador se recupera de um câncer. Na festa, Van Gaal foi perguntado por um repórter da TV ‘NOS’ sobre a eliminação para a Argentina e afirmou que via motivos para uma armação a favor de Messi e dos argentinos.

“Realmente, não quero falar muito a respeito. Quando você vê como a Argentina faz seus gols e como nós fazemos nossos gols e depois alguns jogadores argentinos passam do ponto e não são penalizados, acho que tudo é premeditado”, disse o técnico que, confrontado pelo repórter se ele estava se referindo a Messi conquistar uma Copa do Mundo, foi lacônico:

“Eu acredito que sim”.

Declaração tem reações negativas até na Holanda

Embora aquele Argentina x Holanda tenha gerado muitas polêmicas, de fato, a declaração de Van Gaal não foi bem aceita. Aliás, sequer em seu país de origem. O zagueiro Van Dijk, que esteve em campo naquela derrota holandesa, disse respeitar a opinião do técnico, mas que discordava de qualquer favorecimento a Messi:

“Eu ouvi o que Van Gaal disse. É a opinião dele, é claro, e obviamente todo mundo pode opinar. Mas eu não compartilho dessa opinião”, afirmou o zagueiro do Liverpool, da Inglaterra.

Já o ex-lateral-esquerdo francês Patrice Evra, conhecido crítico de Messi, também rebateu as falas de Van Gaal. Nas redes sociais, ele saiu em defesa do argentino dizendo que o camisa 10 “carregou a Argentina nas costas” e que recebeu críticas por marcar cinco gols de pênalti na Copa do Mundo. Assim, o antigo jogador do Manchester United ironizou: “Então vá lá, você, e marque esses gols de pênalti”.

