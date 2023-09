Corinthians vira e elimina o Santos na Copa do Brasil Sub-20

O Corinthians está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Na noite desta terça-feira (5/9), no Parque São Jorge, virou para cima do Santos, 4 a 3. Como venceu na ida, na Vila Belmiro, por 2 a 0, o Timão segue vivo na competição e o Peixe dá adeus.

Foi um jogaço, com o Santos abrindo 2 a 0, gols de Wesley Patati. O Corinthians diminuiu com Rayan e o Santos fez 3 a 1 com Kevyson. Mas o Timão virou com gols de Kayke (dois) e Renato.

Patati arrasador para o Santos

O Santos, ciente de que precisava tirar a diferença conquistada pelo Corinthians na ida, entrou com tudo e foi muito eficiente. Dessa forma, antes dos seis minutos vencia por 2 a 0, anulando a vantagem do Timão. Tudo sob a assinatura de Wesley Patati. Aos dois minutos, o atacante pegou sobra na entrada da área e fez um golaço. Aos seis, cobrou pênalti (sofrido por Hyan), e fez 2 a 0. Mas o Corinthians não estava morto. Assim, se lançou ao ataque, diminuindo aos 21 na conclusão de Rayan.

Só que o Peixe era muito perigoso em avanços pela direita. Com isso, aos 27, Kevyson concluiu para fazer 3 a 1. O jogo era lá em cá e, aos 41, Kayke, concluindo cruzamento da direita, diminuiu o placar. Com o 3 a 2, o resultado classificava o Corinthians. Mas ainda tinha o segundo tempo…

Corinthians vira na etapa final

Logo no primeiro minuto, o goleiro Gustavo fez grande defesa, evitando o empate do Corinthians. O Santos quase marcou com Kayke. Mas, aos 20, veio o empate do Timão. Ryan fez boa joga e chutou na trave. Porém, na sobra, Kayke chutou. O goleiro Gustavo fez a defesa, mas a bola já tinha entrado: 3 a 3 . O Santos passou a buscar o ataque de forma desordenada e o Corinthians seguiu numa boa. O gol de Renato, de cabeça, acabou com qualquer reação dos visitantes. Corinthians nas quartas.

Joos das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20

4/9 (Segunda-feira)

Fluminense 4×0 Vasco (na ida, 3×3) – Fluminense classificado

5/9 (terça-feira)

Athletico 0x0 Grêmio (na ida, Grêmio 2×1) – Grêmio classificado

Corinthians 4×3 Santos (na ida, Corinthians 2×0) – Corinthians classificado

6/9 (quarta-feira)

15h – CSA x Sport (na ida, 1×1)

19h – América-MG x Cruzeiro (na oda, Cruzeiro 2×0)

7/9 (quinta-feira)

15h – Bahia x Grêmio Pague |Menos-CE (na ida, 0x0)

16h – Porto Velho x Sampaio Corrêa (na ida, São Paulo 2×1)

9/9 (sábado)

19h – Remo x São Raimundo-RR (na ida, Remo 4×0)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.