Com a missão de se manter na Série A, Cruzeiro anuncia Zé Ricardo

O Cruzeiro anunciou, nesta terça-feira (5), Zé Ricardo, de 52 anos, para ser o novo treinador. Inicialmente, o contrato vai até dezembro de 2024. Ele inicia as atividades nesta quarta-feira, data em que ocorrerá a reapresentação dos jogadores na Toca da Raposa.

Zé Ricardo desembarcou durante o dia em Belo Horizonte e terá o desafio de evitar qualquer possibilidade de rebaixamento do Cruzeiro. Atualmente, o time celeste está na 12ª colocação, com 26 pontos, cinco a mais que o Santos – primeiro dentro do Z4.

No entanto, embora a colocação não seja das piores, o rendimento das últimas partidas assusta os torcedores da Raposa. Afinal, o time azul mineiro não vence há quase dois meses. O último triunfo foi contra o Vasco, no Rio de Janeiro, no dia 8 de julho. Após isso, foram oito jogos, sendo cinco empates e três derrotas.

Nas últimas cinco partidas, aliás, o Cruzeiro marcou apenas um gol, no empate contra o Corinthians, por 1 a 1, no Mineirão.

Zé Ricardo chega para o lugar do português Pepa. O antigo técnico foi demitido pela sequência ruim de resultados, além de problemas de vestiário. Vale ressaltar, aliás, que esse foi um dos pontos positivos para Zé Ricardo, afinal, é considerado um treinador agregador e que consegue unir os atletas.

Zé Ricardo iniciou no Flamengo, depois passou por Vasco, Botafogo, Fortaleza e Internacional. Recentemente esteve no Shimizu S-Pulse, mas não conseguiu apresentar um bom futebol.

