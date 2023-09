David Luiz recebe propostas turcas e sauditas para deixar o Fla

O futuro de David Luiz como jogador do Flamengo é incerto. Com contrato até o fim do ano, mas a garantia da renovação automática, por ter atuado em um determinado número de jogos, o zagueiro tornou-se alvo de ofertas do exterior. Embora a janela europeia de transferências já tenha fechado, são clubes da Turquia e da Arábia Saudita que desejam o jogador, que poderia não permanecer no Rubro-Negro.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, do jornal ‘O Dia’, David Luiz recebeu uma proposta do Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. O clube asiático pretendia contratar o defensor, mas o jogador declinou a oferta. Entretanto, o Besiktas, da Turquia, também apresentou formalmente seu interesse de contar com o jogador, com números melhores e mais vantajosos.

Assim, a situação fica em aberto. Afinal, a janela turca se fecha apenas no dia 15. Por outro lado, as ofertas não foram feitas diretamente ao Flamengo, mas ao jogador e aos seus empresários. A diretoria, por sua vez, tem a resolver mais uma questão envolvendo seus medalhões, durante a paralisação para a data Fifa. O clube já se vê às voltas com as negociações para renovar com Bruno Henrique e Gabigol.

David Luiz jogou 35 vezes pelo Flamengo neste ano, mas atuou pouco nas últimas partidas, devido a problemas físicos. Contra o Botafogo, na vitória por 2 a 1, no último sábado (2), o defensor atuou apenas quatro minutos, entrando no fim da partida.

