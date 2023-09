Brasileirão ainda não teve um ‘hat-trick’, algo inédito na História

É bem verdade que o Brasileirão-2023 passou, há pouco, da metade. Mas um número curioso chama atenção: até o fim da 22ª rodada, nenhum jogador marcou três gols em uma mesma partida da competição. Embora a média de gols por jogo, de 2,39, não seja muito diferente em relação a edições anteriores, não houve o registro de nenhum ‘hat-trick’. Para se ter uma ideia, foram quatro em 2022, um número até baixo do ponto de vista histórico.

Na História, nunca faltou ao Brasileirão uma oportunidade em que o mesmo atleta marcasse três gols em um jogo. Na edição atual, o botafoguense Tiquinho Soares marcou dois em quatro oportunidades, mas faltou o ‘toque final’. Não é à toa que o alvinegro é o artilheiro do campeonato, com 13 gols. O palmeirense Rony e o santista Marcos Leonardo marcaram dois gols em duas oportunidades, cada um.

Na era dos pontos corridos, a edição com mais ‘hat-tricks’ foi a de 2008, com 18 ocorrências. Naquele Brasileirão, apenas Washington, do Fluminense, conseguiu este feito três vezes. No geral, a edição de 1982 contou com 22 destes momentos, sendo portanto o recorde. Os menores índices são os dos anos de 1971 e 1989, quando só um jogador em cada edição fez ‘barba, cabelo e bigode’ em um mesmo jogo.

Veja os ‘hat-tricks’, ano a ano, no Campeonato Brasileiro:

1971: 1

1972: 9

1973: 15

1974: 9

1975: 13

1976: 14

1977: 20

1978: 18

1979: 13

1980: 12

1981: 8

1982: 22

1983: 13

1984: 8

1985: 14

1986: 15

1987: 5

1988: 3

1989: 1

1990: 4

1991: 3

1992: 8

1993: 10

1994: 11

1995: 7

1996: 9

1997: 15

1998: 10

1999: 11

2000: 7

2001: 17

2002: 12

2003: 15

2004: 16

2005: 11

2006: 4

2007: 6

2008: 18

2009: 10

2010: 10

2011: 10

2012: 7

2013: 6

2014: 6

2015: 2

2016: 3

2017: 5

2018: 3

2019: 6

2020: 4

2021: 6

2022: 4

