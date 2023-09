Livre no mercado, Roberto Pereyra entra no radar do Palmeiras

O Palmeiras mira a contratação do meia Roberto Pereyra, que está disponível no mercado após se desligar da Udinese, da Itália, em julho deste ano. Inicialmente, a informação foi trazida pelo jornalista argentino César Merlo e depois confirmada pelo Jogada10.

O jogador, que recentemente descartou a possibilidade de se transferir para o Santos, está aberto a avaliar uma proposta do Verdão. Embora a justificativa do atleta para não acertar com o clube da Vila Belmiro tenha sido o desejo de permanecer na Europa, a situação agora é diferente.

Embora a janela de transferências tenha fechado em 2 de agosto, o Alviverde poderia inscrever “El Tucu”, como é conhecido, tanto na semifinal da Copa Libertadores quanto no Brasileirão. Isso porque, neste caso, não há impedimento para jogadores que não tenham contrato vigente com algum outro clube.

Desse modo, Roberto Pereyra se tornou alvo do Palmeiras. Ele, aliás, reúne boas características, entre elas a versatilidade necessária para substituir Dudu, lesionado há pouco mais de uma semana e fora da temporada.

Caso chegue a um acordo com o atleta ou até algum outro nome para a sequência da temporada, o Palmeiras teria até o dia 15 de setembro para realizar novas inscições.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.