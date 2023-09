Danilo rasga elogios a Diniz e espera por ‘resgate do orgulho’

A chegada do técnico Fernando Diniz à Seleção Brasileira vem empolgando até os jogadores mais experientes. Entre eles, está o lateral-direito Danilo. Apesar de ter tido apenas nesta terça-feira (5), em Belém, seu primeiro contato com o treinador, ele pareceu empolgado. O lateral da Juventus espera que o trabalho possa reaproximar a Seleção e a torcida, exaltando e resgatando a essência do futebol brasileiro.

“Espero que esse trabalho do Fernando Diniz possa ser vitorioso. Este é o principal objetivo e eu espero que ele possa resgatar o orgulho do brasileiro, a vontade de verem e torcerem pela Seleção. Este já era o objetivo antes, mas sabemos que, quando o resultado não vem, isso gera um distanciamento. O nosso objetivo é vencer e gerar novamente esse carinho, essa força da torcida”, afirmou.

Mas as expectativas de Danilo não ficaram só nisso. Ele também disse que vê em Diniz um treinador capaz de extrair o melhor dos jogadores no aspecto mental. Embora admita que o estilo tático é diferente daquilo que os jogadores estão acostumados, deverá ser fácil pegar o jeito já para o jogo desta sexta-feira, contra a Bolívia:

“Ele tem razão quando diz que é difícil implementar uma ideia de jogo em tão pouco tempo. É um jogo de movimentação diferente do posicional, que estávamos acostumados na Seleção e nos clubes. Não acontece do dia para a noite, tem que ter paciência e depende de adaptação. Mas gostei que ele falou que gostaria que os seres humanos se sintam bem. É mais difícil quando não estão confortáveis. O Diniz é inteligente e certamente vai ajudar muito na parte mental”.

