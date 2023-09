Guarani supera Chapecoense e dorme na vice-liderança da Série B

O Guarani venceu por 1 a 0 a Chapecoense fora de casa na abertura da 27ª rodada e é o novo vice-líder da Série B do Brasileiro. Aos 35 minutos da primeira etapa, após cruzamento na medida de Bruno José pela esquerda, João Victor anotou o gol solitário na noite desta terça-feira (3/9), na Arena Condá.

Com o triunfo, o Bugre chega a 47 pontos e dorme na segunda posição, atrás apenas do Vitória, que tem dois pontos a mais. Já o time catarinense estaciona em 15º lugar, com 27 somados, e depende de uma combinação de resultados para não retornar ao Z4 da competição.

O Verdão do Oeste tem motivos de sobra para lamentar. Afinal, além do placar adverso, concluiu em maior quantidade. Porém, a pressão dos donos da casa resultaram em finalizações sem capricho. A Chape ainda teve gol anulado pelo VAR no primeiro tempo e reclamou de pênalti em cima de Henrique Dourado na reta final da partida.

