Ainda sonhando com a primeira divisão, Ceará recebe o Londrina

A 12 rodadas do fim da Série B, o Ceará tem uma de suas oportunidades mais importantes de continuar sonhando com o acesso à primeira divisão. Nesta quarta-feira (6) à noite, o Vozão recebe o Londrina, pela 27ªrodada, às 21h30. Para os cearenses, uma vitória é fundamental para continuar com boas chances de seguir brigando por um lugar no G4. Por outro lado, o Londrina está na zona de rebaixamento e luta desesperadamente para não cair.

Em décimo lugar com 38 pontos, o Ceará receberá um Londrina que vem muito mal na competição: a equipe alvianil está na antepenúltima colocação, com apenas 20, e muito longe do 16º colocado, o Avaí. Isto é, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Por isso, uma vitória, dado o amplo favoritismo, é vista como obrigação para os comandados de Vágner Mancini.

O novo comandante, aliás, já começou com o pé direito. No último fim de semana, ele estreou com vitória diante do Criciúma, por 1 a 0. Invicto há três partidas, o Vozão pode ganhar até duas posições em caso de vitória. A situação é mesmo desesperadora para o Londrina, que está sete pontos dentro da zona de rebaixamento e não ganha há quatro jogos. Ainda pior: a última vitória como visitante aconteceu em maio, ainda no início do campeonato, diante do Tombense.

SÉRIE B – 27ª RODADA

Terça-feira (5/9)

Chapecoense 0x1 Guarani

Quarta-feira (6/9)

Ceará x Londrina – 21h30

Quinta-feira (7/9)

Tombense x ABC – 18h30

Sexta-feira (8/9)

Ituano x Vila Nova – 18h

Sábado (9/9)

Ponte Preta x Sampaio Corrêa – 17h

Mirassol x Botafogo-SP – 20h30

Sport x Criciúma – 20h45

Domingo (10/9)

Atlético-GO x Juventude – 15h45

CRB x Vitória – 18h

Segunda-feira (11/9)

Avaí x Novorizontino – 20h30

